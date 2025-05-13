Календарь на 13 мая: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

13 мая россияне отмечают День создания Черноморского флота РФ. Для поклонников кино праздником в этот день станет открытие 78-го международного кинофестиваля в Каннах. В мире также отдают дань уважения красоте одуванчиков и практичности застежки-липучки. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 13 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 13 мая.
* ~День Черноморского флота ВМФ России~
Точкой отсчета истории Черноморского флота ВМФ России стал 1783 год, когда императрица Екатерина II издала манифест о присоединении Крыма к Российской империи. 13 мая 11 судов Азовской флотилии вошли в Ахтиарскую бухту на юго-западе Крымского полуострова Черного моря. Чуть позже к ним присоединились корабли Днепровской флотилии. На этом месте возник город Севастополь, база Черноморского флота.
В 1996 году приказом главнокомандующего ВМФ Российской Федерации 13 мая был объявлен Днем Черноморского флота ВМФ России. В этот праздник проходят торжественные построения, церемонии поднятия флага, награждения военнослужащих и возложение цветов к памятникам и мемориалам.
* ~День охранно-конвойной службы МВД России~
Датой создания охранно-конвойной службы в СССР и России принято считать 13 мая 1938 года. В этот день приказом Народного комиссариата внутренних дел был объявлен Временный устав конвойной службы рабоче-крестьянской милиции. При этом первые упоминания об охранно-конвойной деятельности встречаются в старинных документах еще в 1649 году. В те времена в обязанности конвоиров входил осмотр тюрем и надзор за заключенными. Сегодня сотрудники охранно-конвойной службы обеспечивают функционирование судебной системы государства, осуществляя охрану и конвоирование подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.
* ~Всемирный день одуванчика~
Необычный праздник в честь самого солнечного, жизнелюбивого и неприхотливого цветка зародился во Франции, откуда быстро распространился по планете. К 13 мая одуванчики уже массово цветут в Европе и России. Растение не случайно называют самым пунктуальным цветком: одуванчик раскрывает бутоны в 6 часов утра и закрывает их в 3 часа дня. Это растение — ценный медонос. Его также применяют в косметологии, медицине и кулинарии: из одуванчика готовят салаты, супы, сиропы и варенье.
* ~Всемирный день застежки-липучки~
13 мая свой день рождения отмечает застежка-липучка. Именно в этот день в 1941 году Жорж де Местраль запатентовал новый метод застегивания одежды с помощью двух лент, оснащенных микрокрючками и микропетлями. Идею изобретения ему подбросил верный пес, нахватавшийся во время прогулки колючек репейника.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 13 мая в других странах.
День гренков — США. В Америке отмечают вкусный праздник в честь гренков, которые называют здесь на французский манер — крутонами. Это лакомство готовят из хлеба дневной выдержки, нарезанного кубиками и сдобренного зеленью и растительным маслом. Затем хлеб поджаривают в духовке или на раскаленной сковороде до хрустящей корочки.
День отмены рабства — Бразилия. Ежегодно 13 мая в Бразилии вспоминают важнейшее историческое событие: в 1888 году благодаря «золотому закону», подписанному принцессой-регентшей Изабеллой, была дарована свобода всем рабам. В этот день в стране проходит фестиваль Претос Вельос — в бразильской мифологии так называют духов-тружеников, живших в рабских кварталах. Как правило, это те же рабы, умершие от болезней и старости. Они стали символами духовной стойкости и мудрости.
День гирлянд — Великобритания. 13 мая жители Абботсбери в графстве Дорсет отмечают ежегодный праздник гирлянд, символизирующий изобилие и плодородие. По старинной традиции дети местных рыбаков мастерили гирлянды из цветов, освящали их в церкви и запускали в море, что знаменовало начало рыболовного сезона. После Первой мировой войны гирлянды стали носить на шестах из дома в дом, а в конце дня — возлагать их к военному мемориалу.
Открытие 78-го Каннского кинофестиваля — Франция. Ежегодный кинематографический фестиваль проводится в Каннах в середине мая, в 2025 году он откроется 13-го числа. Это один из старейших и самых престижных кинофестивалей, который проходит с 1946 года. Традиционно событие привлекает внимание любителей кино во всем мире и собирает большое количество актеров, режиссеров и кинопродюсеров.
Религиозные праздники 13 мая.
* День памяти апостола Иакова Зеведеева.
Священномученик Иаков — один из двенадцати апостолов, ближайших учеников Иисуса Христа, брат апостола Иоанна Богослова. Согласно Евангелию, как и отец с братом, Иаков был рыбаком. Вместе с Иоанном он был призван Господом на проповедь, оставил свою прежнюю жизнь и последовал за Христом. Став свидетелем божественных тайн, Иаков полностью посвятил себя христианству. Он проповедовал слово Божие в Испании и других странах, а затем вновь вернулся в Иерусалим. Хотя в то время на христиан продолжались гонения, Иаков обличал фарисеев и продолжал свидетельствовать о Христе. По приказу царя Ирода Агриппы I апостола схватили и предали казни.
В испанской традиции святого именуют Сантьяго. На месте, где были обнаружены мощи апостола Иакова, возник город Сантьяго-де-Компостела. В честь апостола Иакова также названы столица Чили и город на Кубе.
* День обретения мощей святителя Никиты, затворника Печерского.
Святитель Никита, епископ Новгородский еще в юности посвятил себя Богу. Он поступил в Киево-Печерский монастырь, вскоре стал затворником. Пройдя через испытания и искушения, святитель Никита достиг высокой степени духовного совершенства. Годы спустя его назначили епископом в Новгород.
Бог наградил святого даром чудотворения. По молитвам святителя Никиты прекращались пожары, начинались дожди, получали исцеление страждущие. Святой скончался в 1108 году. В 1558 году его мощи были объявлены нетленными. Они находятся в Софийском соборе Великого Новгорода.
* День памяти пресвятой Девы Марии Фатимской.
Католическая церковь в этот день вспоминает явление Девы Марии в португальском городе Фатима. Это произошло в 1917 году, когда трем детям-пастушкам явилась Матерь Божия. Она предсказала ребятам их судьбы и попросила каждый месяц приходить на то же место 13-го числа. Во время следующих встреч Дева Мария показала детям рай и ад, научила молитве и сделала несколько предсказаний, в том числе посвященных России. Свидетелями чудесных явлений стали десятки тысяч португальцев, которые вместе с детьми приходили в назначенный день. Лусия Сантуш, старшая из детей, оформила услышанное от Девы Марии в пророчества.
Народные праздники и приметы 13 мая.
* Яков Теплый.
В этот день на Руси вспоминали одного из самых близких учеников Иисуса Христа — апостола Иакова Зеведеева. В народе праздник получил название Яков Теплый — считалось, что морозы после этого дня уже не возвращаются.
На Якова было принято купаться в специально припасенной для этого воде из мартовского снега. Наши предки полагали, что такой обряд отпугнет болезни и принесет удачу путешественникам.
* Приметы.
Если на Якова утреннее небо ясное, безоблачное — лето тоже будет теплым и ласковым.
Теплый южный ветер вечером — к изобильному лету.
Дождь щедро льет с утра — зерно уродится.
Вокруг много пчел — лето будет медовым.
Безоблачное небо вечером — к сухому лету.
Какие исторические события произошли 13 мая.
* 1501 год — Америго Веспуччи отправился в путешествие, в котором доказал существование континента, описанного как Новый Свет.
Дни рождения и юбилеи 13 мая.
* В 1221 году родился Александр Невский — князь Новгородский, великий князь Киевский и Владимирский, русский полководец.
Кто отмечает дни рождения.
* 83 года исполняется Владимиру Джанибекову — советскому летчику-космонавту, дважды Герою Советского Союза.