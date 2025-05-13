Календарь на 13 мая: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Священномученик Иаков — один из двенадцати апостолов, ближайших учеников Иисуса Христа, брат апостола Иоанна Богослова. Согласно Евангелию, как и отец с братом, Иаков был рыбаком. Вместе с Иоанном он был призван Господом на проповедь, оставил свою прежнюю жизнь и последовал за Христом. Став свидетелем божественных тайн, Иаков полностью посвятил себя христианству. Он проповедовал слово Божие в Испании и других странах, а затем вновь вернулся в Иерусалим. Хотя в то время на христиан продолжались гонения, Иаков обличал фарисеев и продолжал свидетельствовать о Христе. По приказу царя Ирода Агриппы I апостола схватили и предали казни.