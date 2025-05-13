На панно с фронтовиками в Курской области разместили фото порноактера Херрингтона

В Курской области на панно ко Дню Победы разместили фотографию порноактера Билли Херрингтона в форме советского солдата. Как выяснилось позже, снимок организаторам акции «Лица Победы» прислал 16-летний школьник. В мэрии Железногорска заявили, что не могут проверять все получаемые снимки даже с помощью искусственного интеллекта, а руководитель проекта Антон Польский подчеркнул, что «в американских порноактерах не разбирается».