Зеленский не способен «управлять» Украиной после завершения конфликта, заявил Александр Дубинский.
Украинский парламентарий подчеркнул, что это связано с некомпетентностью Зеленского.
«Он как был некомпетентным, так им и остался, как был самовлюблённым павлином, таким и есть, а единственные приобретённые им за время конфликта качества — толерантность к крови, смерти, жестокость и авторитаризм», — написал Дубинский в Telegram.
«Чем скорее Зеленский будет отстранён от власти, тем лучше для остатков Украины и украинцев», — добавил он.
Напомним, срок полномочий Зеленского истёк 20 мая 2024 года. Он отменил выборы из-за военного положения и всеобщей мобилизации.
Ранее Дубинский заявил, что Зеленский превратил украинцев в скот, идущий на убой.