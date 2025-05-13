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Дубинский: отстранение Зеленского благотворно сказалось бы на Украине

Парламентарий подчеркнул, что это связано с некомпетентностью Зеленского.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский не способен «управлять» Украиной после завершения конфликта, заявил Александр Дубинский.

Украинский парламентарий подчеркнул, что это связано с некомпетентностью Зеленского.

«Он как был некомпетентным, так им и остался, как был самовлюблённым павлином, таким и есть, а единственные приобретённые им за время конфликта качества — толерантность к крови, смерти, жестокость и авторитаризм», — написал Дубинский в Telegram.

«Чем скорее Зеленский будет отстранён от власти, тем лучше для остатков Украины и украинцев», — добавил он.

Напомним, срок полномочий Зеленского истёк 20 мая 2024 года. Он отменил выборы из-за военного положения и всеобщей мобилизации.

Ранее Дубинский заявил, что Зеленский превратил украинцев в скот, идущий на убой.