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Нападающий «Акрона» Дзюба сказал, что клуб попробует пробиться в топ-8 РПЛ

На днях «красно-черные» обыграли грозненский «Ахмат» и досрочно сохранили место в Премьер-лиге.

На днях «красно-черные» обыграли грозненский «Ахмат» и досрочно сохранили место в Премьер-лиге.

Сейчас команда Заура Тедеева идет на девятой позиции в таблице с 35 очками. В воскресенье одолела гостей из юга страны со счетом 3:2 (12+). Волевую победу тольяттинцам принесли Дмитрий Пестряков, Ифет Джаковац и Владимир Хубулов.

«Акрон» отстает от первой восьмерки всего на три балла. Ее замыкает «Ростов» с 38.

«Все очки и матчи важны. Для нас было принципиально победить, чтобы выше подняться. И чем черт не шутит — попробуем догнать “Ростов” или “Рубин”», — приводит слова форварда «красно-черных» «Матч ТВ».

Ранее писали, что КДК РФС рассмотрит поведение футболистов волжан Стефана Лончара и Жилсона Беншимола в игре с «Ахамтом».

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