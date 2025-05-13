Нападающий «Акрона» Дзюба сказал, что клуб попробует пробиться в топ-8 РПЛ

На днях «красно-черные» обыграли грозненский «Ахмат» и досрочно сохранили место в Премьер-лиге.
Сейчас команда Заура Тедеева идет на девятой позиции в таблице с 35 очками. В воскресенье одолела гостей из юга страны со счетом 3:2 (12+). Волевую победу тольяттинцам принесли Дмитрий Пестряков, Ифет Джаковац и Владимир Хубулов.
«Акрон» отстает от первой восьмерки всего на три балла. Ее замыкает «Ростов» с 38.
«Все очки и матчи важны. Для нас было принципиально победить, чтобы выше подняться. И чем черт не шутит — попробуем догнать “Ростов” или “Рубин”», — приводит слова форварда «красно-черных» «Матч ТВ».
Ранее писали, что КДК РФС рассмотрит поведение футболистов волжан Стефана Лончара и Жилсона Беншимола в игре с «Ахамтом».
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