Моди: Индия приостановила удары по Пакистану

— Когда было совершено нападение на Индию, мы дали достойный и сокрушительный ответ. Если на Индию будет совершено еще одно террористическое нападение, мы ответим сокрушительным возмездием. Мы не потерпим никакого ядерного шантажа. Мы примем меры на наших условиях, — заявил индийский премьер в ходе первого с начала операции «Синдур» обращения к нации.