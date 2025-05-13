Моди: Индия приостановила удары по Пакистану

Индия пока лишь приостановила удары по Пакистану и будет действовать в зависимости от решений Исламабада. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
— Когда было совершено нападение на Индию, мы дали достойный и сокрушительный ответ. Если на Индию будет совершено еще одно террористическое нападение, мы ответим сокрушительным возмездием. Мы не потерпим никакого ядерного шантажа. Мы примем меры на наших условиях, — заявил индийский премьер в ходе первого с начала операции «Синдур» обращения к нации.
Он поблагодарил вооруженные силы, разведку и ученых страны за проявленное мужество и отметил, что за последние несколько дней все убедились в способности и выдержке Индии. Моди добавил, что в ответ на точный удар по лагерям пакистанским войскам Исламабад решил атаковать Индию вместо того, чтобы «помочь в борьбе с терроризмом».
По словам премьер-министра, вооруженные силы Индии нанесли удар в «самое сердце Пакистана», чтобы нанести ущерб авиабазам страны. Моди подчеркнул, что Нью-Дели согласился прекратить военные действия только после обещания Исламабада прекратить атаки, передает ТАСС.
10 мая Пакистан начал масштабную военную операцию «Баньян уль Марсус», направленную против Индии. Исламабад заявил, что это стало прямым ответом на «продолжительные провокации» Дели. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Сергея Маркелова о причинах конфликта между двумя странами и его возможных последствиях.