Столкновения и временный запрет на полеты над Триполи: что происходит в Ливии

В Ливии вновь вспыхнули столкновения между боевой бригадой, поддерживаемой бывшими ополченцами из Мисураты, и Аппаратом по безопасности. В столице, городе Триполи, местное МВД призвало жителей не покидать дома. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.
По его информации, в Триполи временно закрыли главный международный аэропорт. Самолеты перенаправлены в Мисурату. Город находится в 200 километрах от столицы Ливии. По имеющимся данным, столкновения вспыхнули после убийства главы Аппарата Абдельгани аль-Кикли.
«МВД призывает всех жителей Триполи оставаться дома и не выходить на улицу ради собственной безопасности в связи с продолжающимися столкновениями», — предупредили в ливийских СМИ.
В Берлине, между тем, прошел митинг, направленный на запрет партии ФРГ «Альтернатива для Германии». Участниками стали свыше 7000 человек.