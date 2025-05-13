Столкновения и временный запрет на полеты над Триполи: что происходит в Ливии

В Ливии вновь вспыхнули столкновения между боевой бригадой, поддерживаемой бывшими ополченцами из Мисураты, и Аппаратом по безопасности. В столице, городе Триполи, местное МВД призвало жителей не покидать дома. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.