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Австралия и Нидерланды хотят добиться от ICAO переговоров с РФ по делу MH17

Нидерланды и Австралия подали официальный запрос в Совет ИКАО по делу MH17.

Источник: Комсомольская правда

Нидерланды и Австралия совместно подали официальный запрос в Совет ИКАО с требованием принудить Россию к переговорному процессу по расследованию катастрофы малайзийского «Боинга» (рейс MH17 в 2014 году). Об этом сообщает МИД Нидерландов, ссылаясь на соответствующее заявление.

«Нидерланды и Австралия просят Совет ICAO обязать Российскую Федерацию приступить к переговорам и содействовать этому процессу», — говорится в заявлении.

По заявлению правительства Нидерландов, в Совете ИКАО якобы сочли Россию виновной в катастрофе самолёта и нарушении Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года.

Глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп заявил, что Совет ИКАО теперь должен проработать варианты компенсации. В ТАСС сообщили, что обратились в организацию за официальным комментарием по данному решению, но на момент публикации ответа не поступило.

Напомним, что авиалайнер Boeing 777 рейса MH17 (Амстердам — Куала-Лумпур) разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. Жертвами трагедии стали 298 пассажиров и членов экипажа из десяти государств.