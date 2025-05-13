Австралия и Нидерланды хотят добиться от ICAO переговоров с РФ по делу MH17

Нидерланды и Австралия совместно подали официальный запрос в Совет ИКАО с требованием принудить Россию к переговорному процессу по расследованию катастрофы малайзийского «Боинга» (рейс MH17 в 2014 году). Об этом сообщает МИД Нидерландов, ссылаясь на соответствующее заявление.