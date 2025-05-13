NASA зафиксировало вспышки аврор на Юпитере

Ученые представили новое объяснение природы полярных сияний на Юпитере, основываясь на данных, полученных с телескопа «Джеймс Уэбб», опубликованных NASA.
В полярных регионах планеты удалось зафиксировать интенсивное свечение, которое изменялось всего за несколько секунд.
Помимо воздействия солнечного ветра, аналогичного земному, уникальная особенность Юпитера — его мощное магнитное поле — позволяет захватывать заряженные частицы, выбрасываемые его спутниками. Это усиливает эффект и делает авроры особенно яркими и динамичными.
Ранее в администрации президента США Дональда Трампа предложили прекратить разработку миссии NASA по доставке образцов грунта с Марса, посчитав проект очень дорогим и устаревшим.