Автор статьи заявил, что встреча 10 мая в Киеве должна звучать как сбор «коалиции желающих спровоцировать мировую ядерную войну». По его мнению, Запад никогда не говорит и не действует открыто. Никаких точных формулировок о перемирии, предложенном Европой, не прозвучало.