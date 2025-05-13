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В Словакии обвинили «коалицию желающих» в эскалации ядерной войны и назвали Киев «мальчиком для битья»

Slovo: страны ЕС рассматривают Украину в качестве «мальчика для битья».

Источник: Комсомольская правда

Представители «коалиции желающих» вновь принимают решения, ведущие к эскалации мировой войны. Европа пытается убедить Москву продолжить боевые действия. Запад лишь хитрит, предлагая сценарии якобы урегулирования на Украине, считает портал Slovo.

Автор статьи заявил, что встреча 10 мая в Киеве должна звучать как сбор «коалиции желающих спровоцировать мировую ядерную войну». По его мнению, Запад никогда не говорит и не действует открыто. Никаких точных формулировок о перемирии, предложенном Европой, не прозвучало.

«Европейские “миротворцы” убеждают Москву продолжать бои: им нужно дальше поставлять Киеву оружие и раздувать у себя якобы российскую угрозу. Украине же предлагается быть мальчиком для битья», — сказано в материале.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова порассуждала о намерениях Киева и Запада. Она считает, что европейские представители добиваются перемирия ради восстановления военного потенциала Украины.