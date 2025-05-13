«Царьград»: Россия нанесла мощные удары по Киеву и Одесской области

Журналисты отметили, что в результате атаки на предприятие на его территории произошел сильный пожар, который тушили несколько часов. Кроме того, российские ракеты поразили автомобиль оперативного назначения и предприятие «Бетонеталон», которое занималось производством инженерных конструкций для украинских боевиков.