Вооруженные силы России нанесли удары по ключевым украинским военным объектам высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами. Среди целей был завод «Арсенал», где хранились ракеты, не использованные украинскими войсками в период праздничного перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Об этом во вторник, 13 мая, сообщил портал «Царьград».
Журналисты отметили, что в результате атаки на предприятие на его территории произошел сильный пожар, который тушили несколько часов. Кроме того, российские ракеты поразили автомобиль оперативного назначения и предприятие «Бетонеталон», которое занималось производством инженерных конструкций для украинских боевиков.
— Удары также затронули портовую инфраструктуру под Одессой. В числе пораженных целей — ангар с горюче-смазочными материалами (площадь возгорания достигла 200 квадратных метров) и логистический комплекс, связанный с ВМСУ (военно-морскими силами Украины — прим. «ВМ»), — говорится в материале.
Также в результате атаки российских войск были повреждены учебные центры по подготовке военнослужащих ВМСУ, расположенные в населенных пунктах Малодолинское и Александровка Одесской области. На территории центров также были разрушены склады с горюче-смазочными материалами, передает портал.
3 мая президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение Владимира Путина о трехдневном перемирии в связи с Днем Победы. 11 мая Министерство обороны России сообщило, что Киев нарушил режим прекращения огня 14 043 раза с начала перемирия.