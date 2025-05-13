Французский лидер Эмманюэль Макрон вновь оказался в центре скандала. Он попал на видео вместе с неизвестным белым свертком, который быстро спрятал подальше от камер. Елисейский дворец попытался оправдать Макрона, заявив, что в его руках был всего лишь носовой платок. Париж также опубликовал изображение европейских лидеров с подписью «Европейское единство. Для строительства мира». Американский журналист Томас Фази указал на лживость соответствующего поста.
Он написал в соцсети, что снятое по пути в Киев видео с участием Эмманюэля Макрона содержит фейк. Журналист подчеркнул, что на размещенных Дворцом снимках «может и салфетка». Однако подпись к изображению с европейскими представителями — явно ложь, указал он.
«Это тоже фейковые новости. На первой картинке может и салфетка, но на второй — кучка дискредитированных лидеров, настроенных на войну, а не на мир», — уточнил Томас Фази.
Со скандалом связан и канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Он ехал в купе вместе с президентом Франции. При входе журналистов лидеры принялись судорожно прятать что-то, схожее со свертком.