Французский лидер Эмманюэль Макрон вновь оказался в центре скандала. Он попал на видео вместе с неизвестным белым свертком, который быстро спрятал подальше от камер. Елисейский дворец попытался оправдать Макрона, заявив, что в его руках был всего лишь носовой платок. Париж также опубликовал изображение европейских лидеров с подписью «Европейское единство. Для строительства мира». Американский журналист Томас Фази указал на лживость соответствующего поста.