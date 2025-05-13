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Кандидат в президенты Польши Браун выступил за нормализацию отношений с Россией

В Польше хотят восстановить отношения с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Кандидат в президенты Польши Гжегож Браун заявил о необходимости улучшения отношений с Россией. Об этом он заявил во время выступления на предвыборных дебатах.

«Я являюсь сторонником нормализации и проведения рациональной политики с соседями», — рассказал Браун.

При этом Браун обратил внимание своего оппонента Кароля Навроцкого (партия «Право и справедливость») на противоречивость его позиции: с одной стороны, политик требует разрыва дипотношений с Россией, с другой — настаивает на возвращении в Польшу обломков президентского Ту-154, разбившегося под Смоленском в 2010 году с Лехом Качиньским на борту.

Напомним, что выборы президента Польши стартуют 18 мая с первого тура голосования. Действующий президент Анджей Дуда не имеет права баллотироваться, поскольку уже дважды подряд занимал эту должность.

Ранее один из кандидатов на президентский пост в Польше — Шимон Холовня — заявил, что хочет быть руководителем страны, которая не боится войны.