Кандидат в президенты Польши Браун выступил за нормализацию отношений с Россией

Кандидат в президенты Польши Гжегож Браун заявил о необходимости улучшения отношений с Россией. Об этом он заявил во время выступления на предвыборных дебатах.
«Я являюсь сторонником нормализации и проведения рациональной политики с соседями», — рассказал Браун.
При этом Браун обратил внимание своего оппонента Кароля Навроцкого (партия «Право и справедливость») на противоречивость его позиции: с одной стороны, политик требует разрыва дипотношений с Россией, с другой — настаивает на возвращении в Польшу обломков президентского Ту-154, разбившегося под Смоленском в 2010 году с Лехом Качиньским на борту.
Напомним, что выборы президента Польши стартуют 18 мая с первого тура голосования. Действующий президент Анджей Дуда не имеет права баллотироваться, поскольку уже дважды подряд занимал эту должность.
Ранее один из кандидатов на президентский пост в Польше — Шимон Холовня — заявил, что хочет быть руководителем страны, которая не боится войны.