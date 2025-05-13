Кандидат в президенты Польши Браун выступил за нормализацию отношений с Россией

При этом Браун обратил внимание своего оппонента Кароля Навроцкого (партия «Право и справедливость») на противоречивость его позиции: с одной стороны, политик требует разрыва дипотношений с Россией, с другой — настаивает на возвращении в Польшу обломков президентского Ту-154, разбившегося под Смоленском в 2010 году с Лехом Качиньским на борту.