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В Самарской области будет облачно и без осадков днем 13 мая

Представители Приволжского УГМС объяснили, какую погоду ждать в 63-м регионе во вторник.

Представители Приволжского УГМС объяснили, какую погоду ждать в 63-м регионе во вторник.

Сотрудники учреждения прогнозируют в губернии переменную облачность без осадков. При этом столбики термометров в Самарской области днем 13 мая будут показывать от +19 до +24 градусов по Цельсию.

Специалисты Приволжского УГМС обещают северо-восточный ветер с порывами примерно от 5 до 10 метров в секунду.

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