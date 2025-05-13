В Самарской области будет облачно и без осадков днем 13 мая

Представители Приволжского УГМС объяснили, какую погоду ждать в 63-м регионе во вторник.
Сотрудники учреждения прогнозируют в губернии переменную облачность без осадков. При этом столбики термометров в Самарской области днем 13 мая будут показывать от +19 до +24 градусов по Цельсию.
Специалисты Приволжского УГМС обещают северо-восточный ветер с порывами примерно от 5 до 10 метров в секунду.
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