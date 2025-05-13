В США кот совершил самый длинный в мире прыжок и стал рекордсменом

Кот из Далласа (штат Техас, США) установил мировой рекорд по длине прыжка среди домашних кошек, преодолев дистанцию в 2,58 метра. Об этом сообщили в пресс-службе Книги рекордов Гиннесса.
Его владелец, Теодор Шиллс, приютил животное семь лет назад, подобрав его на улице в тяжёлом состоянии. Котёнок, которого позже назвали Оскаром, оказался сообразительным и легко обучаемым. Сначала он освоил простые команды, а затем стал тренироваться в прыжках через обруч.
Со временем Оскар начал демонстрировать впечатляющие результаты, и, узнав о существующем рекорде в 2,3 метра, Шиллс решил попробовать силы питомца. Благодаря двум годам упорных тренировок, в феврале 2025 года кот смог совершить прыжок длиной 2,58 метра, превзойдя прежний результат и войдя в историю как новый рекордсмен.
Ранее на фестивале «Шуклинка Фест» в Курске российский атлет Сергей Агаджанян, известный как Русский Халк, установил мировой рекорд по сценическому экстриму.