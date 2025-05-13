В США кот совершил самый длинный в мире прыжок и стал рекордсменом

Его владелец, Теодор Шиллс, приютил животное семь лет назад, подобрав его на улице в тяжёлом состоянии. Котёнок, которого позже назвали Оскаром, оказался сообразительным и легко обучаемым. Сначала он освоил простые команды, а затем стал тренироваться в прыжках через обруч.