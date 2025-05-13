В ГД обратили внимание на отключение горячей воды в майские холода

«Середина мая оказалась холоднее, чем ожидалось по прогнозу. И, конечно, при такой температуре остаться дома без горячей воды будет очень некомфортно. График отключения горячей воды можно без ущерба для запланированных работ перенести», — дополнил Владимир Кошелев.