В ГД обратили внимание на отключение горячей воды в майские холода

Горячую воду в России начинают отключать в середине мая. Это прописано в графике. Отключения проходят для осуществления плановых ремонтных работ. Однако, в связи с холодным маем, с процессом стоит повременить, обратил внимание депутат Госдумы Владимир Кошелев, которого цитирует ТАСС.
Парламентарий считает, что график отключений горячей воды можно перенести без ущерба для планового ремонта. Погода, заметил депутат, «не привязана к календарю».
«Середина мая оказалась холоднее, чем ожидалось по прогнозу. И, конечно, при такой температуре остаться дома без горячей воды будет очень некомфортно. График отключения горячей воды можно без ущерба для запланированных работ перенести», — дополнил Владимир Кошелев.
В Госдуме также хотят ужесточить ответственность для автолюбителей. Так, депутаты рассмотрят проект, предполагающий штрафы и лишение прав в случае, если водитель не уступает дорогу машине скорой помощи.