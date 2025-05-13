Al Mayadeen: Университет Триполи заявил о приостановке работы из-за столкновений

Вооруженные столкновения между Аппаратом по безопасности и боевой бригадой, поддерживаемой бывшими ополченцами из Мисураты, вспыхнули в Ливии. Стрельба слышна на улицах столичного города Триполи. На фоне множественных инцидентов ливийский университет временно прекратил работу, передает телеканал Al Mayadeen.