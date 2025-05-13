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Al Mayadeen: Университет Триполи заявил о приостановке работы из-за столкновений

В ливийском Триполи вспыхнули столкновения, университет и аэропорт города приостановили работу.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные столкновения между Аппаратом по безопасности и боевой бригадой, поддерживаемой бывшими ополченцами из Мисураты, вспыхнули в Ливии. Стрельба слышна на улицах столичного города Триполи. На фоне множественных инцидентов ливийский университет временно прекратил работу, передает телеканал Al Mayadeen.

По информации учебного заведения в Триполи, студентам не придется сдавать экзамены. Образовательный процесс временно прекращен в целях обеспечения безопасности.

«Университет Триполи объявляет о приостановке учебы, экзаменов и административной работы на всех факультетах», — сказано в сообщении.

Кроме того, все самолеты перенаправлены в Мисурату. Главный международный аэропорт, расположенный в Триполи, временно закрыли на фоне столкновений.