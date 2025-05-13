Al Mayadeen: Университет Триполи приостановил работу на фоне столкновений

В связи со столкновениями в столице Ливии, Триполи, столичный университет объявил о приостановке учебы. Об этом во вторник, 13 мая, сообщил телеканал Al Mayadeen.
— Университет Триполи объявляет о приостановке учебы, экзаменов и административной работы на всех факультетах, — говорится в материале.
Кроме того, всем отделениям экстренной помощи поручили повысить уровень боевой готовности и ожидать дальнейших указаний, передает телеканал.
Столкновения в Триполи возникли 12 мая — по сообщениям СМИ, они начались между 444-й боевой бригадой, которую поддерживает Мисуратская бригада, и Аппаратом по поддержанию безопасности и стабильности в ливийской столице.
В связи с ситуацией в городе работа международного аэропорта Митига в Триполи была приостановлена, а текущие рейсы перенаправили в Мисурату. Кроме того, в результате столкновения был убит Глава службы безопасности при Президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли.
В тот же день СМИ сообщили, что посольство России в Ливии не пострадало от беспорядков в Триполи, поскольку оно находится на значительном расстоянии от места столкновений.