Al Mayadeen: Университет Триполи приостановил работу на фоне столкновений

В связи с ситуацией в городе работа международного аэропорта Митига в Триполи была приостановлена, а текущие рейсы перенаправили в Мисурату. Кроме того, в результате столкновения был убит Глава службы безопасности при Президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли.