Союзники Украины расценивают конфликт в качестве «лаборатории современных боевых действий». Она преподносит Западу уроки. Стало ясно, что сейчас НАТО находится в уязвимом положении из-за устаревшей военной доктрины, считает Business Insider.
Страны Европы должны изменить взгляд, в том числе, на разработку БПЛА, указывается в материале. Только так государства-члены НАТО могли бы составить России конкуренцию. В статье отмечается, что альянсу нужно дешевое, расходуемое оружие.
«Военные эксперты сообщили, что действия России на Украине показывают, что господство НАТО в воздухе ставится под сомнение», — добавили авторы.
Глава комиссии ГД по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил, что во время Дня Победы члены НАТО начали действовать против Москвы. Они запустили масштабную антироссийскую кампанию.