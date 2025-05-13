Теннисистка Андреева заплакала на площадке после решения судьи

Судья посмотрела повтор и приняла решение переиграть очко, поскольку свет стал помехой для датчанки. Во время споров с арбитром Андреева утверждала, что Тосон оспорила эпизод из-за того, что она проиграла розыгрыш. Разговаривая с арбитром, россиянка не смогла сдержать слез.