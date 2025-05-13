Теннисистка Андреева заплакала на площадке после решения судьи

Российская теннисистка Мирра Андреева в понедельник, 12 мая, не смогла сдержать эмоции на корте во время матча четвертого круга турнира WTA 1000 с датчанкой Кларой Тосон, прошедшего в Риме.
В третьем сете при счете 1:1, 15:0 на своей подаче Андреева выиграла очко, но Тосон потребовала просмотреть эпизод, поскольку во время розыгрыша на корте включился свет и якобы помешал ей среагировать на мяч.
Судья посмотрела повтор и приняла решение переиграть очко, поскольку свет стал помехой для датчанки. Во время споров с арбитром Андреева утверждала, что Тосон оспорила эпизод из-за того, что она проиграла розыгрыш. Разговаривая с арбитром, россиянка не смогла сдержать слез.
В результате Андреева победила в матче со счетом 5:7, 6:3, 6:2. В четверть-финале россиянка сыграет против американской теннисистки Кори Гауфф, передает Матч ТВ.
На Олимпийских играх в Париже российская батутистка Анжела Бладцева не смогла завоевать олимпийскую медаль и после своего выступления в финале, по результатам которого она покинула заняла место вне призовой тройки, покинула помост в слезах.