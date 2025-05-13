В Хабаровском крае отца лишили права на выплаты за гибель сына на СВО

Проверив жалобу и разобравшись в ситуации, апелляционный суд согласился с первым судом. Они решили, что представленные доказательства показывают: отец не принимал достаточного участия в воспитании сына, когда тот был еще ребенком. Он не оказывал ему моральную, физическую, духовную или материальную поддержку, не интересовался его жизнью, воспитанием и не пытался с ним общаться. Сын рос с мамой и отчимом, который заменил ему отца и воспитал его. То, что отца не лишили родительских прав и что он какое-то время жил с мамой ребенка, не доказывает, что он был хорошим отцом и поддерживал с сыном настоящие родственные связи.