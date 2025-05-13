В Хабаровском крае отца лишили права на выплаты за гибель сына на СВО

Ответчик, являясь отцом погибшего, проживал и воспитывал сына до девяти лет, после расторжения брака с его матерью какого-либо участия в воспитании и содержании сына не принимал, условий жизни, необходимых для его развития, не создавал. М.3 проживал со своей матерью и отчимом, которые занимались его воспитанием и содержанием, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на группу ВК (12+) «Суды Хабаровского края».
Решением суда исковые требования удовлетворены, ответчик лишен права на выплаты, связанные с гибелью военнослужащего М.3.
Не согласившись с выводами суда, ответчик в апелляционной жалобе просил решение суда первой инстанции отменить, полагая, что имеет право на выплаты, предусмотренные для родных погибшего военнослужащего, так как он принимал участие в воспитании сына.
Суд первой инстанции, рассмотрев все доказательства, включая рассказы свидетелей, выяснил, что воспитанием и обеспечением погибшего военного долгое время занимались его мама и отчим. Отец же, после того как сыну исполнилось 9 лет, перестал как следует выполнять свои обязанности по воспитанию и содержанию сына до его совершеннолетия. Поэтому суд решил, что отец сам отстранился от заботы о ребенке, и удовлетворил заявленные требования.
Когда дело рассматривали в апелляции, судьи обратили внимание, что семья — это когда между близкими людьми, особенно родителями и детьми, есть сильная эмоциональная связь, они поддерживают друг друга, помогают и чувствуют ответственность друг перед другом. Главная задача родителей — воспитывать детей, заботиться о них, защищать их права и интересы.
Права родителя, например, на получение пособий, связаны с тем, что он является родителем ребенка. Но это не значит, что эти права нельзя отнять. Если родитель не выполняет свои обязанности, его могут лишить этих прав.
Проверив жалобу и разобравшись в ситуации, апелляционный суд согласился с первым судом. Они решили, что представленные доказательства показывают: отец не принимал достаточного участия в воспитании сына, когда тот был еще ребенком. Он не оказывал ему моральную, физическую, духовную или материальную поддержку, не интересовался его жизнью, воспитанием и не пытался с ним общаться. Сын рос с мамой и отчимом, который заменил ему отца и воспитал его. То, что отца не лишили родительских прав и что он какое-то время жил с мамой ребенка, не доказывает, что он был хорошим отцом и поддерживал с сыном настоящие родственные связи.
Суд кассационной инстанции оставил судебные акты нижестоящих судов без изменения.