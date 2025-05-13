Пушков высмеял реакцию Парижа на видео с Макроном и белым свёртком

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию Елисейского дворца на видеоролик с французским лидером Эммануэлем Макроном и загадочным белым свёртком.
Он напомнил, что власти Франции после публикации данных кадров выступили с обвинениями в адрес «врагов» страны.
«Но дело не во врагах. Дело в том, что Макрон так поспешно и неловко убрал так называемую “салфетку” со стола, словно боялся, что её увидят, а потом почему-то стал тереть себе локоть, да и выглядел столь озадаченно, что у всех возник вопрос — что же это за салфетка такая, что Макрон так её испугался?», — написал Пушков в Telegram.
Сенатор отметил, что, по его мнению, данный вопрос «закрался в головы даже друзей Франции».
Напомним, в сообщении Елисейского дворца говорится, что предмет, который Макрон попытался скрыть от репортёров, был обычной салфеткой.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление Парижа, заявила, что единство Европы заключается только в легализации наркотических веществ, безнаказанности и аморальности.
Кадры были запечатлены в поезде, который следовал в Киев. Рядом с Макроном были канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министр Британии Кир Стармер. Мерц спрятал предмет похожий на ложку, а Стармер смутился.
Ранее нарколог, врач-психиатр Василий Шуров рассказал, какие пороки таит западная элита. По словам Шурова, употребление веществ распространено у западных элит.