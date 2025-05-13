Пушков высмеял реакцию Парижа на видео с Макроном и белым свёртком

«Но дело не во врагах. Дело в том, что Макрон так поспешно и неловко убрал так называемую “салфетку” со стола, словно боялся, что её увидят, а потом почему-то стал тереть себе локоть, да и выглядел столь озадаченно, что у всех возник вопрос — что же это за салфетка такая, что Макрон так её испугался?», — написал Пушков в Telegram.