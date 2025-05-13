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Пушков высмеял реакцию Парижа на видео с Макроном и белым свёртком

В Париже заявили, что подобные «фейки» распространяются «врагами Франции».

Источник: Аргументы и факты

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию Елисейского дворца на видеоролик с французским лидером Эммануэлем Макроном и загадочным белым свёртком.

Он напомнил, что власти Франции после публикации данных кадров выступили с обвинениями в адрес «врагов» страны.

«Но дело не во врагах. Дело в том, что Макрон так поспешно и неловко убрал так называемую “салфетку” со стола, словно боялся, что её увидят, а потом почему-то стал тереть себе локоть, да и выглядел столь озадаченно, что у всех возник вопрос — что же это за салфетка такая, что Макрон так её испугался?», — написал Пушков в Telegram.

Сенатор отметил, что, по его мнению, данный вопрос «закрался в головы даже друзей Франции».

Напомним, в сообщении Елисейского дворца говорится, что предмет, который Макрон попытался скрыть от репортёров, был обычной салфеткой.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление Парижа, заявила, что единство Европы заключается только в легализации наркотических веществ, безнаказанности и аморальности.

Кадры были запечатлены в поезде, который следовал в Киев. Рядом с Макроном были канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министр Британии Кир Стармер. Мерц спрятал предмет похожий на ложку, а Стармер смутился.

Ранее нарколог, врач-психиатр Василий Шуров рассказал, какие пороки таит западная элита. По словам Шурова, употребление веществ распространено у западных элит.