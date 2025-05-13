Россияне начали массово скупать фигурки интернет-мемов Бомбардиро Крокодило и Тралалело Тралала

«Фигурки и другие товары с мемами Бомбардиро Крокодило и Тралалело Тралала раскупаются с невероятной скоростью — склады буквально пустеют за считаные дни. Эти персонажи стали настоящими интернет-хитами и уже перешли из цифровой среды в офлайн-продажи, став полноценными коммерческими брендами», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные аналитических сервисов.