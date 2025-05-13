Нидерланды и Австралия захотели добиться от ICAO переговоров с РФ по делу MH17

17 июня 2024 года в МИД России заявили, что Москва прекратила участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу о крушении самолета рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines. В ведомстве подчеркнули, что Совет ICAO отказался провести независимое расследование инцидента и, по данным МИД России, апеллирует исключительно результатами «псевдорасследования» одной стороны.