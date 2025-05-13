Нидерланды и Австралия захотели добиться от ICAO переговоров с РФ по делу MH17

Нидерланды и Австралия обратились в Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) с требованием обязать Россию начать переговоры по делу о крушении малайзийского Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевшего рейсом MH17 в 2014 году. Об этом стало известно во вторник, 13 марта, из заявления Министерства иностранных дел (МИД) Нидерландов.
— Нидерланды и Австралия просят Совет ICAO обязать Российскую Федерацию приступить к переговорам и содействовать этому процессу, — говорится в сообщении.
Согласно заявлению кабинета министров Нидерландов, Совет ICAO якобы признал российскую сторону ответственной за крушение самолета и нарушение Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года.
Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп подчеркнул, что теперь Совет должен рассмотреть возможные меры возмещения, передает сайт правительства страны.
17 июня 2024 года в МИД России заявили, что Москва прекратила участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу о крушении самолета рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines. В ведомстве подчеркнули, что Совет ICAO отказался провести независимое расследование инцидента и, по данным МИД России, апеллирует исключительно результатами «псевдорасследования» одной стороны.