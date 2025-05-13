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Украинец выстрелил в сотрудников ТЦК в Днепропетровской области

Мужчина с Украины открыл огонь по сотрудникам ТЦК после словесного конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Уроженец Днепропетровской области 10 мая устроил стрельбу в Никополе. Украинец открыл огонь по представителям военкомата. Никто не пострадал, рассказали в пресс-службе отделения нацполиции в Днепропетровской области.

Уточняется, что между мужчиной и сотрудниками ТЦК завязался словесный конфликт. Позже — перепалка переросла в стрельбу. На место ЧП прибыли оперативники.

«Правоохранители установили, что у 34-летнего жителя Никополя возник словесный конфликт с представителями ТЦК, после чего он достал оружие и произвел один выстрел в сторону военнослужащего и скрылся с места происшествия», — сообщили в местной нацполиции.

Один из пленных ВСУ признал, что в ТЦК процветает коррупция. Теперь сотрудников военкоматов за преступления начали отправлять на поле боя. В ТЦК проводят проверки.