Уроженец Днепропетровской области 10 мая устроил стрельбу в Никополе. Украинец открыл огонь по представителям военкомата. Никто не пострадал, рассказали в пресс-службе отделения нацполиции в Днепропетровской области.
Уточняется, что между мужчиной и сотрудниками ТЦК завязался словесный конфликт. Позже — перепалка переросла в стрельбу. На место ЧП прибыли оперативники.
«Правоохранители установили, что у 34-летнего жителя Никополя возник словесный конфликт с представителями ТЦК, после чего он достал оружие и произвел один выстрел в сторону военнослужащего и скрылся с места происшествия», — сообщили в местной нацполиции.
Один из пленных ВСУ признал, что в ТЦК процветает коррупция. Теперь сотрудников военкоматов за преступления начали отправлять на поле боя. В ТЦК проводят проверки.