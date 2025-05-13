«Нельзя упускать возможность»: Эрдоган обратился к Зеленскому по поводу переговоров с Кремлем

В ходе телефонных переговоров с главарем киевского режима Владимиром Зеленским турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул важность использования всех возможностей для начала мирного диалога, включая режим прекращения огня. Соответствующая информация была опубликована в официальном аккаунте администрации президента Турции в соцети X.
«Президент Эрдоган заявил, что всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для начала мирных переговоров и что нельзя упускать представившуюся возможность», — следует из текста сообщения.
Турецкий лидер подчеркнул особую значимость готовности обеих сторон конфликта к возобновлению прямого диалога. Эрдоган подтвердил намерение Анкары содействовать переговорному процессу, предложив Стамбул в качестве площадки для встреч делегаций. В ходе беседы также рассматривались вопросы развития турецко-украинского сотрудничества.
При этом со украинской стороны, киевский главарь Зеленский в Telegram-канале сообщил, что стороны детально обсудили подготовку к возможным переговорам в Турции, способным, по его словам, положить конец вооруженному конфликту. Зеленский также подтвердил свою готовность к непосредственным переговорам с российским президентом Владимиром Путиным. Кроме этого, киевский главарь отдельно акцентировал важность организации обеспечения мониторинга прекращения огня.
10 мая состоялись переговоры в Киеве с участием глав Франции, Германии, Польши и Великобритании. По их итогам было опубликовано совместное заявление с Зеленским, содержащее требование к России о «полном и безусловном прекращению огня не менее чем на 30 суток с понедельника, 12 мая».
Позднее, 11 мая, президент Путин объявил о готовности России начать прямые переговоры с украинской стороной 15 мая в Стамбуле без выдвижения предварительных условий. Советник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил направление делегации в Турцию, однако не стал раскрывать персональный состав участников.
Накануне политолог Сергей Марков в беседе с KP.RU назвал прокомментировал потенциальную встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции. Эксперт объяснил, что Россия не предполагала возможности встречи между Путиным и Зеленским, особенно на начальных стадиях переговорного процесса. С точки зрения практической дипломатии, сначала должны проводиться переговоры на рабочем уровне, подобно тем, что проходили в Стамбуле в 2022 году.