«Нельзя упускать возможность»: Эрдоган обратился к Зеленскому по поводу переговоров с Кремлем

Накануне политолог Сергей Марков в беседе с KP.RU назвал прокомментировал потенциальную встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции. Эксперт объяснил, что Россия не предполагала возможности встречи между Путиным и Зеленским, особенно на начальных стадиях переговорного процесса. С точки зрения практической дипломатии, сначала должны проводиться переговоры на рабочем уровне, подобно тем, что проходили в Стамбуле в 2022 году.