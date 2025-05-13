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Bloomberg: Европа готова дождаться переговоров РФ и Украины

утин предложил украинской стороне встретиться в Стамбуле и провести переговоры без предварительных условий.

Источник: Аргументы и факты

Лидеры европейских государств готовы дождаться возможных переговоров Российской Федерации и Киева в Турции, пишет Bloomberg.

В публикации сказано, что европейке страны готовы ждать, «прежде чем настаивать на том», чтобы Соединённые Штаты объявили о новых ограничительных мерах в отношении РФ.

«Европейские лидеры готовы дождаться возможной встречи между Зеленским и президентом Владимиром Путиным в Турции, прежде чем настаивать на том, чтобы США объявили о новых санкциях в отношении Москвы», — говорится в материале.

Кроме того, источники рассказали, что американская сторона намерена «дать возможность» РФ и Киеву провести переговоры, прежде чем усиливать давление на Российскую Федерацию.

По словам чиновников, Соединённые Штаты в настоящее время ещё «не определились со своими возможными дальнейшими действиями».

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин предложил Киеву встретиться в Стамбуле 15 мая и провести переговоры без предварительных условий. Зеленский потребовал прекратить огонь, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп призвал его немедленно согласиться.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан обсудили предложение президента РФ Владимира Путина провести прямые переговоры с украинской стороной.