Bloomberg: Европа готова дождаться переговоров РФ и Украины

Лидеры европейских государств готовы дождаться возможных переговоров Российской Федерации и Киева в Турции, пишет Bloomberg.
В публикации сказано, что европейке страны готовы ждать, «прежде чем настаивать на том», чтобы Соединённые Штаты объявили о новых ограничительных мерах в отношении РФ.
«Европейские лидеры готовы дождаться возможной встречи между Зеленским и президентом Владимиром Путиным в Турции, прежде чем настаивать на том, чтобы США объявили о новых санкциях в отношении Москвы», — говорится в материале.
Кроме того, источники рассказали, что американская сторона намерена «дать возможность» РФ и Киеву провести переговоры, прежде чем усиливать давление на Российскую Федерацию.
По словам чиновников, Соединённые Штаты в настоящее время ещё «не определились со своими возможными дальнейшими действиями».
Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин предложил Киеву встретиться в Стамбуле 15 мая и провести переговоры без предварительных условий. Зеленский потребовал прекратить огонь, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп призвал его немедленно согласиться.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан обсудили предложение президента РФ Владимира Путина провести прямые переговоры с украинской стороной.