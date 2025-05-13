Военные пенсии повысят в России: назван размер выплат с учетом индексации

Осенью 2025 года россиянам проиндексируют пенсии. Повышение коснется тех, кто служил в силовых структурах. Размер средней военной пенсии составит около 45 тысяч рублей. Об этом рассказала в беседе с РИА Новости депутат Госдумы Светлана Бессараб.
Она уточнила, что индексацию произведут в октябре. С середины осени военные пенсии вырастут на 4,5%. Индексация коснется всех вышедших на пенсию после службы в силовых структурах.
«Средняя военная пенсия после повышения составит порядка 45 тысяч рублей», — уведомила Светлана Бессараб.
В Соцфонде также подсчитали размер социальных государственных выплат. Соответствующая средняя пенсия в России составляет примерно 13,5 тысячи рублей. При этом дети-инвалиды с января 2025 года получают 20 153 тысячи рублей.