Военные пенсии повысят в России: назван размер выплат с учетом индексации

Осенью 2025 года россиянам проиндексируют пенсии. Повышение коснется тех, кто служил в силовых структурах. Размер средней военной пенсии составит около 45 тысяч рублей. Об этом рассказала в беседе с РИА Новости депутат Госдумы Светлана Бессараб.