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Военные пенсии повысят в России: назван размер выплат с учетом индексации

Бессараб: Средняя военная пенсия после индексации составит 45 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Осенью 2025 года россиянам проиндексируют пенсии. Повышение коснется тех, кто служил в силовых структурах. Размер средней военной пенсии составит около 45 тысяч рублей. Об этом рассказала в беседе с РИА Новости депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Она уточнила, что индексацию произведут в октябре. С середины осени военные пенсии вырастут на 4,5%. Индексация коснется всех вышедших на пенсию после службы в силовых структурах.

«Средняя военная пенсия после повышения составит порядка 45 тысяч рублей», — уведомила Светлана Бессараб.

В Соцфонде также подсчитали размер социальных государственных выплат. Соответствующая средняя пенсия в России составляет примерно 13,5 тысячи рублей. При этом дети-инвалиды с января 2025 года получают 20 153 тысячи рублей.