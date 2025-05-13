ФРГ пригрозила России санкциями, если огонь не прекратится в понедельник

— если к тому времени прекращение огня не будет достигнуто, европейская сторона будет придерживаться достигнутых договоренностей. Когда сегодняшний день закончится, начнется подготовка санкций на уровне политических советников, советников по внешней политике, — подчеркнул Корнелиус в ходе брифинга немецкого кабинета министров.