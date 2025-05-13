ФРГ пригрозила России санкциями, если огонь не прекратится в понедельник

Европейские страны начнут подготовку новых санкций в отношении России, если Москва не объявит прекращение огня на Украине до конца 12 мая. Об этом заявил официальный представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус.
— если к тому времени прекращение огня не будет достигнуто, европейская сторона будет придерживаться достигнутых договоренностей. Когда сегодняшний день закончится, начнется подготовка санкций на уровне политических советников, советников по внешней политике, — подчеркнул Корнелиус в ходе брифинга немецкого кабинета министров.
Он добавил, что параллельно с этим постоянные представители стран-членов Евросоюза (ЕС) начали согласовывать 17 пакет антироссийских санкций, передает РИА Новости.
11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле и провести встречу 15 мая. Лидер киевского режима Владимир Зеленский в ответ на это заявил, что лично будет ждать Путина в Турции в случае, если к этому моменту стороны установят режим полного прекращения огня.
12 мая глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что прямые переговоры о мирном урегулировании военного конфликта на Украиной нельзя начать без установления режима полного прекращения огня.