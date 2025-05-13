Желающим выйти на пенсию пораньше дали важный совет

«На два года раньше на пенсию могут выйти женщины со страховым стажем 37 лет, при достижении 55 лет, а также и мужчины со страховым стажем 42 года, но не ранее 60 лет. Граждане предпенсионного возраста, которые лишились работы, также могут выйти на пенсию раньше — передает агентство “Прайм” слова Сафонова. Льгота также распространяется на работников, занятых на предприятиях с опасными и вредными условиями труда, трудящихся в районах Крайнего Севера, а также на женщин, имеющих статус многодетных матерей.