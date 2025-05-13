Желающим выйти на пенсию пораньше дали важный совет

Раньше уйти на пенсию могут россияне с большим стажем работы.
Россияне с длительным страховым стажем, а также ряд других категорий граждан могут выйти на пенсию раньше установленного срока. Об этом сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, передает агентство «Прайм».
«На два года раньше на пенсию могут выйти женщины со страховым стажем 37 лет, при достижении 55 лет, а также и мужчины со страховым стажем 42 года, но не ранее 60 лет. Граждане предпенсионного возраста, которые лишились работы, также могут выйти на пенсию раньше — передает агентство “Прайм” слова Сафонова. Льгота также распространяется на работников, занятых на предприятиях с опасными и вредными условиями труда, трудящихся в районах Крайнего Севера, а также на женщин, имеющих статус многодетных матерей.
Ранее URA.RU рассказывало, что увеличить пенсию возможно, если вступить в программу долгосрочных сбережений. В течение первых десяти лет государство будет софинансировать взносы на уровне не менее 25%, а доходность в первый год может превышать 15% у большинства фондов.