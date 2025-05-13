Украинец открыл огонь по сотруднику ТЦК в Днепропетровской области

Житель украинского города Никополь Днепропетровской области выстрелил из пистолета в сотрудника ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, украинский аналог военкоматов — прим. «ВМ») во время проверки документов. Об этом в понедельник, 12 мая, сообщили в пресс-службе регионального отделения национальной полиции Украины.
Инцидент произошел 10 мая. Вскоре после случившегося на место прибыла следственно-оперативная группа и экипаж сектора реагирования патрульной полиции.
— Правоохранители установили, что у 34-летнего жителя Никополя возник словесный конфликт с представителями ТЦК, после чего он достал оружие и произвел один выстрел в сторону военнослужащего и скрылся с места происшествия, — говорится в сообщении.
Мужчину задержали, у него изъяли оружие с патронами, передает РИА Новости.
Комментируя видеозаписи, на которых женщины используют огнестрельное оружие, чтобы помешать сотрудникам ТЦК призвать их мужей в армию, депутат Верховной рады Артем Дмитрук призвал украинских граждан действовать так же, допустив возможность применения огнестрельного оружия.