«Все продано»: журналист Имминк рассказал о нынешней зависимости Киева от Запада

Кроме этого, Имминк подчеркнул, что значительная часть западных и украинских политических кругов, в том числе глава киевского режима Владимир Зеленский, объективно заинтересованы в затягивании конфликта. Стремление к подобному, по мнению эксперта, очевидно — военно-промышленный комплекс получает сверхприбыли через производство и продажу вооружений.