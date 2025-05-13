Сегодняшняя Украина превратилась в зону западного влияния, где приоритет отдается геополитическим интересам западных государств в ущерб благосостоянию собственного населения. По сути, страна оказалась в положении зависимой территории. Подобное мнение выразил журналист и автор книги о России Виллиам Имминк в подкасте Forum Insight.
«Сельское хозяйство, черноземы, ископаемые ресурсы Украины — все оказалось продано Западу. Украина стала колонией, хотя ее народ не выбирал этого», — пояснил эксперт.
Кроме этого, Имминк подчеркнул, что значительная часть западных и украинских политических кругов, в том числе глава киевского режима Владимир Зеленский, объективно заинтересованы в затягивании конфликта. Стремление к подобному, по мнению эксперта, очевидно — военно-промышленный комплекс получает сверхприбыли через производство и продажу вооружений.
Наканнуе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что 30-дневное перемирие позволит Украине восстановить военный потенциал для продолжения конфликта с РФ.