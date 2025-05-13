Каждого дачника под угрозой штрафа обяжут уничтожать ряд растений на участке

Владельцы земельных участков должны будут уничтожать чужеродные растения на своей территории, иначе им будет грозить штраф от 20 до 50 тысяч рублей. Инициативу Минсельхоза поддержали в правительстве РФ. В перечень растений входит борщевик Сосновского, сообщают СМИ.