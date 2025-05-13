Каждого дачника под угрозой штрафа обяжут уничтожать ряд растений на участке

В список чужеродных для территории растений включен борщевик Сосновского.
Владельцы земельных участков должны будут уничтожать чужеродные растения на своей территории, иначе им будет грозить штраф от 20 до 50 тысяч рублей. Инициативу Минсельхоза поддержали в правительстве РФ. В перечень растений входит борщевик Сосновского, сообщают СМИ.
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«Комиссия по законопроектной деятельности правительства одобрила доработанную Минсельхозом инициативу, обязывающую правообладателей земельных участков бороться с инвазивными растениями (чужеродными для данной территории) — в частности, с борщевиком Сосновского», — говорится в материале «Ведомостей». Журналисты ознакомились с документом комиссии.
Сообщается, что обязанность будет закреплена для собственников и арендаторов земельных участков, а также пользователей и владельцев территории. Перечень растений еще дорабатывается.
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