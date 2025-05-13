Работник крематория переплавлял золотые зубы покойников в слитки

В свою очередь владелец магазина по имени Намо в ходе проверки подлинности золота 25 апреля опубликовал видео, на котором использует рентгеновское устройство для проверки каждого изделия и подтверждает, что все они сделаны из настоящего драгоценного металла. Он даже подержал перед камерой зубной камень, заполненный золотом, и несколько раз повторил: «Это в основном из зубов. Это из зубов трупа».