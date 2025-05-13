Работник крематория переплавлял золотые зубы покойников в слитки

В Таиланде в городе Сарабури сотрудник похоронного бюро вызвал шок в интернете, после того, как стало известно, что он собирал золотые зубы, оставшиеся в пепле после кремации, и переплавлял их в золотые слитки. Об этом сообщило издание MyNews.
«Недавно работник отвез более 10 небольших золотых слитков в местную ювелирную мастерскую для проверки и оценки», — говорится в публикации.
По словам мужчины, золотые изделия были собраны из кремированных останков покойных на протяжении всей его трудовой деятельности в крематории. При этом он настаивал, что все золото было «законно получено с полного ведома и согласия семей», добавив, что он намеревался использовать часть выручки, чтобы воздать должное усопшим.
Работник крематория рассказал, что после процесса кремации останки часто включают пепел, фрагменты костей и иногда кусочки золота. Похоронщик уточнил, что не был уверен, является ли материал подлинным золотом и обратился за проверкой к профессионалам в известный в городе ювелирный магазин.
В свою очередь владелец магазина по имени Намо в ходе проверки подлинности золота 25 апреля опубликовал видео, на котором использует рентгеновское устройство для проверки каждого изделия и подтверждает, что все они сделаны из настоящего драгоценного металла. Он даже подержал перед камерой зубной камень, заполненный золотом, и несколько раз повторил: «Это в основном из зубов. Это из зубов трупа».
По данным издания, оценка показала, что общая стоимость золота составила 59 371 бат (1800 долларов США), и в конечном итоге оно было переплавлено в золотой слиток весом 21,13 грамма.
Как рассказывал сайт KP.RU, в Петербурге в крематории работает Лариса Тимофеева, которая мечтала стать врачом. Последние 33 года трудовой деятельности она является церемониймейстером, то есть специалистом, который ведет траурную церемонию.