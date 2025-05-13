Минобороны Ливии объявило об успешном завершении операции в столице

Министерство обороны временного правительства национального единства заявило, что военная операция, проведенная в Триполи, столице Ливии, «завершилась успешно». Об этом во вторник, 13 мая, сообщила газета Al Wasat.
В ней отметили, что ведомство не предоставило дополнительных подробностей о характере операции или ее результатах. На своей странице в соцсетях Минобороны Ливии сообщило, что «дало указания завершить свой план в регионе по обеспечению устойчивости безопасности и стабильности», передает газета.
Столкновения в Триполи возникли 12 мая между 444-й боевой бригадой, которую поддерживает Мисуратская бригада, и Аппаратом по поддержанию безопасности и стабильности в ливийской столице. В результате беспорядков был убит глава службы безопасности при президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли.
В связи с ситуацией в городе столичный университет объявил о приостановке учебы. Также временно перестал работать международный аэропорт Митига в Триполи — все рейсы перенаправили в Мисурату.
В тот же день СМИ сообщили, что посольство России в Ливии не пострадало от беспорядков в Триполи, поскольку оно расположено на значительном расстоянии от места столкновений.