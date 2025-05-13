Минобороны Ливии объявило об успешном завершении операции в столице

В ней отметили, что ведомство не предоставило дополнительных подробностей о характере операции или ее результатах. На своей странице в соцсетях Минобороны Ливии сообщило, что «дало указания завершить свой план в регионе по обеспечению устойчивости безопасности и стабильности», передает газета.