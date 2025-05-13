Суд Парижа огласит приговор Депардье по делу о домогательствах

Процесс против Депардье проходил в марте текущего года в коррекционном трибунале французской столицы. Прокуратура запросила 18 месяцев условного срока, штраф в размере 20 тысяч евро. Кроме того, обвинение требует назначить артисту «обязательное психологическое лечение», а также включить его в «реестр сексуальных преступников».