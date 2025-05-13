Суд Парижа огласит приговор Депардье по делу о домогательствах

Суд во Франции озвучит приговор в отношении актёра Жерара Депардье, которого обвиняют в сексуальных домогательствах на съёмках.
Приговор огласит суд в Париже. Речь идёт о деле, где актёра обвинили в домогательствах к двум женщинам на съёмках кинокартины «Зелёные ставни» в 2021 году. О домогательствах заявили декоратор и ассистента режиссёра.
Процесс против Депардье проходил в марте текущего года в коррекционном трибунале французской столицы. Прокуратура запросила 18 месяцев условного срока, штраф в размере 20 тысяч евро. Кроме того, обвинение требует назначить артисту «обязательное психологическое лечение», а также включить его в «реестр сексуальных преступников».
Депардье на суде отверг все обвинения. В настоящее время он находится на съёмках фильма в Португалии. Оглашение приговора запланировано на вторник, по данным СМИ, он «вряд ли будет присутствовать».
Напомним, Депардье является фигурантом нескольких судебных расследований по обвинениям в домогательствах.