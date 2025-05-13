Названа сумма средней военной пенсии после ближайшей индексации

При этом средний размер социальной пенсии в России на начало 2025 года составил 13 511,94 рубля в месяц. Для отдельных категорий граждан выплаты выше. В частности, средний размер социальной пенсии для детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы составляет 20 153,9 рубля.