Более 4 млн поездок совершено на автобусах Мострансавто с 8 по 11 мая

«Более 4,1 млн поездок совершили жители и гости Московской области в автобусах Мострансавто за время праздничных выходных, с 8 по 11 мая», — говорится в материале.
Как уточняется, наиболее интенсивный пассажиропоток отмечался 8 мая, когда услугами компании пассажиры воспользовались 1,1 млн раз. За все праздничные дни больше всего трансакций — 1,8 млн — совершено с помощью социальных карт жителя Подмосковья и москвича. По банковским картам за длинные выходные было зафиксировано 1,4 млн поездок. Свыше 750 тыс. операций зарегистрировано по транспортным картам «Стрелка» и «Тройка».
Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что более 3,8 млн поездок совершили пассажиры на автобусах Мострансавто в первые майские праздники, с 1 по 4 мая.