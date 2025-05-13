Более 4 млн поездок совершено на автобусах Мострансавто с 8 по 11 мая

Как уточняется, наиболее интенсивный пассажиропоток отмечался 8 мая, когда услугами компании пассажиры воспользовались 1,1 млн раз. За все праздничные дни больше всего трансакций — 1,8 млн — совершено с помощью социальных карт жителя Подмосковья и москвича. По банковским картам за длинные выходные было зафиксировано 1,4 млн поездок. Свыше 750 тыс. операций зарегистрировано по транспортным картам «Стрелка» и «Тройка».