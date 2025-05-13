Известная актриса и жена Леонида Гайдая Нина Гребешкова скончалась 10 мая

Нина Гребешкова, звезда культовых кинокартин и вдова режиссера Леонида Гайдая, ушла из жизни 10 мая 2025 года. Актриса скончалась в возрасте 94 лет. Нина Гребешкова страдала от острой сердечной недостаточности.
Артистка приобрела широкую популярность благодаря съемкам в фильме «Бриллиантовая рука». Она сыграла комедийную роль второго плана. Актрису называли мастером эпизода. Впервые Нина Гребешкова сыграла в кино будучи студенткой. Однако дебют в качестве главной актрисы случился позднее. Жена Леонида Гайдая получила первую большую роль в 1954-м году. Артистка сыграла в кинокартине «Испытание верности».
Актриса примерила свыше 120 ролей. Она играла в кино и находясь в преклонном возрасте. Так, в 2016 году вышел фильм с ее участием «Экипаж». Нина Гребешкова сыграла эпизодическую роль.
Артистка известна в качестве комедийной персоны. Она отлично исполняла роли в этом жанре. Так, Нина Гребешкова снялась в комедиях «12 стульев», «Кавказская пленница», «Спортлото-82» и многих других.
По имеющимся данным, актрису похоронят 14 мая. Церемония прощания состоится на Кунцевском кладбище в Москве. Она пройдет в закрытом формате. На церемонию пригласят только близкий круг актрисы.
Если говорить о наследниках, у Нины Гребешковой и Леонида Гайдая есть дочь Оксана Худякова. Это единственный ребенок звездной пары. Оксана Худякова родила дочь Ольгу. В будущем недвижимость, где жили Нина Гребешкова и Леонид Гайдай, перейдет их внучке. Пара была равнодушна к материальным ценностям, поэтому не нажила больших богатств. У них осталась квартира, машина и дача. Загородный участок пары обустроили лишь в 2017 году. Известно, что после смерти Леонида Гайдая кто-то поджег дачу. Нина Гребешкова восстановила коттедж спустя несколько лет.
Кроме того, 12 мая не стало артистки и балерины Аллы Осипенко. Она скончалась в возрасте 92 лет. Церемония прощания с народной артисткой РСФСР, по предварительной информации, состоится в Князь-Владимирском соборе в Петербурге. Дата еще не называлась. Алла Осипенко играла в Мариинском театре, была киноактрисой и педагогом.