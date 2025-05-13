Известная актриса и жена Леонида Гайдая Нина Гребешкова скончалась 10 мая

Если говорить о наследниках, у Нины Гребешковой и Леонида Гайдая есть дочь Оксана Худякова. Это единственный ребенок звездной пары. Оксана Худякова родила дочь Ольгу. В будущем недвижимость, где жили Нина Гребешкова и Леонид Гайдай, перейдет их внучке. Пара была равнодушна к материальным ценностям, поэтому не нажила больших богатств. У них осталась квартира, машина и дача. Загородный участок пары обустроили лишь в 2017 году. Известно, что после смерти Леонида Гайдая кто-то поджег дачу. Нина Гребешкова восстановила коттедж спустя несколько лет.