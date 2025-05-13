Заморозки до −6 градусов ожидаются в Иркутской области с 13 по 15 мая

Всего несколько дней назад регион наслаждался почти летним теплом с температурой до +30, но уже сейчас столбики термометров едва достигают +15 градусов днем. Самый неприятный сюрприз ожидает жителей ночью — синоптики прогнозируют заморозки до −6. Садоводам стоит спрятать рассаду и молодые саженцы! Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутском Гидрометцентре.
Начиная с 13 мая при ясной погоде ночью температура составит от −1 до −6 градусов. А сопровождать морозец будет дождь и мокрый снег.
— 14 мая переменная облачность, местами умеренные осадки преимущественно в виде дождя и мокрого снега, — сообщили метеорологи. — Ветер западной четверти 5−10 м/с, днём местами порывы до 14 м/с. Температура ночью 0…+5, при прояснении −1…-6 градусов, заморозки.
Погодные качели сохранятся до 15 мая. В центральных и южных районах области ожидаются дожди, тогда как северные территории могут столкнуться с мокрым снегом. Ветер будет умеренным, без резких порывов. Минимальная температура все та же − −6 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +8…+13.