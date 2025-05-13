Заморозки до −6 градусов ожидаются в Иркутской области с 13 по 15 мая

Всего несколько дней назад регион наслаждался почти летним теплом с температурой до +30, но уже сейчас столбики термометров едва достигают +15 градусов днем. Самый неприятный сюрприз ожидает жителей ночью — синоптики прогнозируют заморозки до −6. Садоводам стоит спрятать рассаду и молодые саженцы! Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутском Гидрометцентре.