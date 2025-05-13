Рекламодатели в РФ отказались покидать YouTube, несмотря на замедление

В отчете также отмечается, что несмотря на ограничения и блокировки некоторых зарубежных платформ на территории России, объемы вложений в инфлюенс-маркетинг через них остаются значительными. Эксперты связывают это с продолжающимся спросом на зарубежных блогеров и аудитории, а также недостаточной развитостью отечественных альтернатив. Вместе с тем наблюдается рост интереса к российским площадкам, в частности к VK и Rutube.