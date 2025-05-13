«Мы готовы»: Зеленский трижды публично повторил решение переговорить с Путиным

Двусторонние переговоры между Украиной и Россией были прерваны в 2022 году. Уже в 2025 году президент Владимир Путин выступил с инициативой о возобновлении диалога 15 мая на территории Турции. В ответ на это предложение Владимир Зеленский подтвердил свою готовность прибыть в Стамбул для встречи с российским коллегой. При этом Владимир Путин допустил возможность достижения в ходе данных консультаций договоренностей о временном прекращении боевых действий.