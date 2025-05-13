«Мы готовы»: Зеленский трижды публично повторил решение переговорить с Путиным

Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева к прямым переговорам с российским президентом Владимиром Путиным. Одновременно украинский лидер подчеркнул необходимость установления режима прекращения огня под международным наблюдением. Об этом Зеленский написал в Telegram-канале.
Это было уже третье по счету подтверждение Зеленского готовности к диалогу с Москвой.
«Мы готовы к прямым переговорам с Путиным. И очень важно, что мы все вместе в Европе работаем ради долгосрочного обеспечения безопасности. Будем в постоянном контакте с Америкой», — уточнил политик.
Напомним, что 12 мая состоялся телефонный разговор между Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого обсуждалась подготовка к российско-украинским переговорам в Стамбуле. Тогда турецкий лидер акцентировал необходимость максимального использования всех имеющихся возможностей для начала переговорного процесса, в том числе посредством введения временного прекращения боевых действий.
Позднее Зеленский прокомментировал диалог с Турцией.
«Благодарен за поддержку и готовность на высшем уровне содействовать дипломатии. Одинаково видим необходимость прекращения огня», — сказал он.
Зеленский сообщил, что лично ожидает Владимира Путина в Стамбуле, хотя Киев официально требует прекращения огня перед переговорами. Однако, как сообщает Axios, глава киевского режима готов участвовать во встрече и без выполнения этого условия.
Как отмечал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, для возобновления двустороннего диалога украинской стороне необходимо устранить существующие барьеры для переговоров. Речь идет об указе Зеленского от октября 2022 года, который законодательно запрещает любые переговоры с Россией при действующем президенте Владимире Путине.
Двусторонние переговоры между Украиной и Россией были прерваны в 2022 году. Уже в 2025 году президент Владимир Путин выступил с инициативой о возобновлении диалога 15 мая на территории Турции. В ответ на это предложение Владимир Зеленский подтвердил свою готовность прибыть в Стамбул для встречи с российским коллегой. При этом Владимир Путин допустил возможность достижения в ходе данных консультаций договоренностей о временном прекращении боевых действий.