Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-3С» вывела на орбиту спутник связи

Китайская Народная Республика вывела на орбиту Земли испытательный спутник связи TJSW-19, сообщает China Daily.
По данным китайского издания, пуск был осуществлён в понедельник в 21:09 мск с космодрома Сичан, который находится в провинции Сычуань.
Аппарат вывела на орбиту ракета-носитель «Чанчжэн-3С». В КНР подчеркнули, что речь идёт об успешном пуске.
В Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации рассказали, что спутник будет применяться «для проведения проверочных испытаний многодиапазонных и высокоскоростных коммуникационных технологий».
Ранее сообщалось, что Китай запустил на орбитальную станцию корабль «Шэньчжоу-19» с тремя тайконавтами. В состав миссии вошли Цай Сюйжэ, Сун Линдун и Ван Хаоцзэ.