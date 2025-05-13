Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-3С» вывела на орбиту спутник связи

Пуск спутника был осуществлён с космодрома Сичан, который находится в провинции Сычуань.

Китайская Народная Республика вывела на орбиту Земли испытательный спутник связи TJSW-19, сообщает China Daily.

По данным китайского издания, пуск был осуществлён в понедельник в 21:09 мск с космодрома Сичан, который находится в провинции Сычуань.

Аппарат вывела на орбиту ракета-носитель «Чанчжэн-3С». В КНР подчеркнули, что речь идёт об успешном пуске.

В Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации рассказали, что спутник будет применяться «для проведения проверочных испытаний многодиапазонных и высокоскоростных коммуникационных технологий».

Ранее сообщалось, что Китай запустил на орбитальную станцию корабль «Шэньчжоу-19» с тремя тайконавтами. В состав миссии вошли Цай Сюйжэ, Сун Линдун и Ван Хаоцзэ.