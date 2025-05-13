Фонтан в центре Владивостока снова стал жертвой «пенной вечеринки»

Проблема не нова и даёт о себе знать уже не первый год. С наступлением сезона фонтанов местные жители, как и раньше, не упускают возможности устроить так называемую «пенную вечеринку», игнорируя возможные последствия своих действий. Горожане, увлечённые весельем и атмосферой праздника, часто не задумываются о том, что такие развлечения могут привести к серьёзным поломкам оборудования, а также создать угрозу безопасности.