Фонтан в центре Владивостока снова стал жертвой «пенной вечеринки»

С начала сезона фонтанов в центре Владивостока уже произошли первые потери. Один из фонтанов, расположенных в районе Адмирала Фокина, стал объектом незаконной «пенной вечеринки» и вышел из строя, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе МУП «ВПЭС».
Проблема не нова и даёт о себе знать уже не первый год. С наступлением сезона фонтанов местные жители, как и раньше, не упускают возможности устроить так называемую «пенную вечеринку», игнорируя возможные последствия своих действий. Горожане, увлечённые весельем и атмосферой праздника, часто не задумываются о том, что такие развлечения могут привести к серьёзным поломкам оборудования, а также создать угрозу безопасности.
«Когда струи воды внезапно перестают подниматься, жизнь вокруг фонтана замирает. Фонтаны могут отключаться по нескольким причинам, включая технические работы или поломки. Ни один фонтан не рассчитан на наличие моющих средств. Их попадание приводит к повреждениям оборудования, вымыванию смазки из подшипников и заклиниванию механизмов», — рассказал главный механик МУП «ВПЭС» Евгений Демченко.
Во Владивостоке стартовал сезон работы фонтанов.
Жителям напоминают правила безопасности и бережного отношения к общественным объектам.
По словам специалиста, электродвигатели, вышедшие из строя, требуют полной замены. Самый сложный этап восстановления объекта — это не только очистка контуров.
МУПВ «ВПЭС» призывает местных и гостей города уважать общественные пространства. Важно помнить о безопасности: вода в фонтанах циркулирует по системе и не предназначена для питья или купания. На информационных табличках указано, что контакт с водой может быть опасен для жизни из-за наличия электрического напряжения в системе.