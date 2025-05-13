В Хабаровске во время форума пройдёт фестиваль «Кухни России и Китая»

18 мая в Хабаровске пройдет гастрономический фестиваль «Кухни России и Китая». Он войдёт в программу культурных событий в рамках российско-китайского форума, который состоится
Как сообщили на официальном сайте форума, в этот день на открытой площадке развернётся выставка-дегустация с участием шести поваров — трёх из России и трёх из Китая.
От российской стороны будут представлены три направления: дальневосточная, русская и восточная кухни. Китай представит блюда Северо-Восточного региона. Участники смогут не только попробовать блюда, но и приобрести их. Программа включает также мастер-классы и гастрономические показы.
Форум пройдёт под девизом «Большой Уссурийский: сотрудничество в совместном освоении острова». Организатором выступает правительство Хабаровского края при поддержке федеральных министерств и ведомств. Оператором мероприятия является фонд «Росконгресс».
Ожидается, что форум соберёт более тысячи представителей бизнеса, власти и креативных индустрий России и Китая. Власти региона уверены: гастрономическая программа добавит теплоты в деловой климат и сделает форум ближе к людям.