Депутат Бессараб рассказала о размере средней военной пенсии после индексации

Представители Социального фонда России сообщили, что средний размер социальной пенсии в России по состоянию на начало 2025 года достиг 13 511,94 рубля в месяц. В организации уточнили, что на тот же момент на учете в системе числилось 41 169 796 пенсионеров, из которых 3 466 291 человек получает социальные пенсии.