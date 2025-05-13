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Депутат Бессараб рассказала о размере средней военной пенсии после индексации

После октябрьской индексации средняя военная пенсия составит около 45 тысяч рублей. Об этом во вторник, 13 мая, сообщила член комитета Государственной думы по социальной политике Светлана Бессараб.

После октябрьской индексации средняя военная пенсия составит около 45 тысяч рублей. Об этом во вторник, 13 мая, сообщила член комитета Государственной думы по социальной политике Светлана Бессараб.

Она рассказала, что с 1 октября планируется увеличение военных пенсий на 4,5 процента.

— Средняя военная пенсия после повышения составит порядка 45 тысяч рублей, — заявила парламентарий.

Бессараб добавила, что индексация затронет всех пенсионеров силовых структур, передает РИА Новости.

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал, что в августе произойдет перерасчет страховых выплат работающим пенсионерам. Он добавил, что процесс произойдет автоматически, и уточнил, что объем прибавки будет напрямую зависеть от количества отработанных в течение прошлого года дней. Сумма выплат может составить до трех пенсионных баллов, что равняется нескольким сотням рублей.

Представители Социального фонда России сообщили, что средний размер социальной пенсии в России по состоянию на начало 2025 года достиг 13 511,94 рубля в месяц. В организации уточнили, что на тот же момент на учете в системе числилось 41 169 796 пенсионеров, из которых 3 466 291 человек получает социальные пенсии.