Запрет на сумки, кроссовки и голое тело: организаторы Каннского фестиваля ввели дресс-код

Зарубежные звезды нередко появляются на «красных дорожках» в вызывающих нарядах. Особое внимание публики привлек выход на «Грэмми-2025» Бьянки Цензори. Она прибыла на церемонию в обнаженном виде. После инцидента организаторы Каннского фестиваля решили ввести ограничения, связанные с дресс-кодом гостей.
Так, на официальном сайте огласили, что звезды больше не могут показываться на дорожках в обнаженном виде. Организаторы объяснили решение «приличием». Кроме того, на показах в Большом театре Люмьер гостям необходимо надевать вечерние наряды. Им соответствуют длинные платья и смокинги.
Гости Каннского фестиваля также должны обратить внимание на обувь. К числу запретов относятся и кроссовки. Помимо прочего, в список нежелательных для проноса вещей попали рюкзаки, сумки и большие пакеты.
В России, тем временем, готовятся к проведению традиционного шоу фонтанов. Праздник состоится 17 мая в Петергофе.