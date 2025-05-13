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Запрет на сумки, кроссовки и голое тело: организаторы Каннского фестиваля ввели дресс-код

Каннский кинофестиваль ввел запрет на посещение в обнаженном виде.

Источник: Комсомольская правда

Зарубежные звезды нередко появляются на «красных дорожках» в вызывающих нарядах. Особое внимание публики привлек выход на «Грэмми-2025» Бьянки Цензори. Она прибыла на церемонию в обнаженном виде. После инцидента организаторы Каннского фестиваля решили ввести ограничения, связанные с дресс-кодом гостей.

Так, на официальном сайте огласили, что звезды больше не могут показываться на дорожках в обнаженном виде. Организаторы объяснили решение «приличием». Кроме того, на показах в Большом театре Люмьер гостям необходимо надевать вечерние наряды. Им соответствуют длинные платья и смокинги.

Гости Каннского фестиваля также должны обратить внимание на обувь. К числу запретов относятся и кроссовки. Помимо прочего, в список нежелательных для проноса вещей попали рюкзаки, сумки и большие пакеты.

В России, тем временем, готовятся к проведению традиционного шоу фонтанов. Праздник состоится 17 мая в Петергофе.