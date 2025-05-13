Запрет на сумки, кроссовки и голое тело: организаторы Каннского фестиваля ввели дресс-код

Так, на официальном сайте огласили, что звезды больше не могут показываться на дорожках в обнаженном виде. Организаторы объяснили решение «приличием». Кроме того, на показах в Большом театре Люмьер гостям необходимо надевать вечерние наряды. Им соответствуют длинные платья и смокинги.