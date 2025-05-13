«Зеленский должен был изменить стратегию»: на Западе признали кризис украинско-американских отношений

Отсутствие гибкости у киевских властей в вопросах взаимодействия с США обернулось кризисом в американо-украинских отношениях. Об этом пишет американское издание National Interest.
«После февральских скандалов в Белом доме стало ясно, что Владимир Зеленский и его команда должны были изменить стратегию и тактику. Требования и призывы не подействуют на такого делового лидера как Трамп», — пишет журнал.
Как следует из публикации, американский глава Дональд Трамп сохранил негативное отношение к Зеленскому после истории с импичментом в свой первый президентский срок. Кроме того, авторы отмечают, что активное вмешательство украинской стороны во внутренние политические процессы США существенно ухудшило имидж Киева в глазах американской общественности.
Ранее Bloomberg сообщал, что из-за требования к Украине немедленно согласиться на переговоры в Стамбуле Трамп разорвал отношения с западными союзникам.