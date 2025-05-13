«Зеленский должен был изменить стратегию»: на Западе признали кризис украинско-американских отношений

Как следует из публикации, американский глава Дональд Трамп сохранил негативное отношение к Зеленскому после истории с импичментом в свой первый президентский срок. Кроме того, авторы отмечают, что активное вмешательство украинской стороны во внутренние политические процессы США существенно ухудшило имидж Киева в глазах американской общественности.