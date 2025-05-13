Ваш антистресс всегда под рукой: психолог объяснил, как быстро успокоиться с подручными вещами

Чтобы успокоиться в сложный момент, не обязательно бежать за дорогими антистресс-игрушками. Все, что нужно, уже есть в сумке или на рабочем столе — главное, правильно этим воспользоваться. Об этом KP.RU рассказал Никита Кочетков, кандидат психологических наук и доцент факультета социальной психологии МГППУ.