Ваш антистресс всегда под рукой: психолог объяснил, как быстро успокоиться с подручными вещами

Чтобы успокоиться в сложный момент, не обязательно бежать за дорогими антистресс-игрушками. Все, что нужно, уже есть в сумке или на рабочем столе — главное, правильно этим воспользоваться. Об этом KP.RU рассказал Никита Кочетков, кандидат психологических наук и доцент факультета социальной психологии МГППУ.
— Думаю, что все в школе грызли карандаши или даже ногти, чесали в затылке, теребили элементы одежды, барабанили пальцами по столу, жевали жвачку. Все эти варианты поведения проявляются в ситуации стресса и помогают снизить его уровень, — объяснил эксперт.
По словам специалиста, это называется «смещенная активность», а если проще — когда человек волнуется, он ищет способ выпустить напряжение. Кстати, свой антистресс-предмет можно придумать самому. Им может быть что угодно — от брелока до обычного кольца.
Даже обычный массаж помогает снять тревожность, ведь при стрессе мышцы зажимаются, и любое приятное воздействие возвращает телу расслабленность. Психолог советует присмотреться к таким «антистрессам»: шариковая ручка, мягкие сквиши, вибрирующие браслеты, четки из камней и крутящиеся спиннеры.