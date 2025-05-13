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Убит глава службы безопасности в Ливии: что известно о военной операции

Al Wasat: В ливийском Триполи прошла военная операция со стрельбой.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 13 мая в столице Ливии городе Триполи провели военную операцию. Жители слышали множественные выстрелы. Вооруженный конфликт привел к смерти главы службы безопасности при Президентском совете Ливии. Погиб Абдель Гани аль-Кикли, сообщает газета Al Wasat.

Подробностей об убийстве не уточнялось. В материале не раскрывается, «был ли заманен» Абдель Гани аль-Кикли. Он мог прибыть к месту стрельбы по приглашению.

«Глава управления поддержания стабильности при Президентском совете Абдель Гани аль-Кикли убит в понедельник вечером в штабе 444-й бригады военного округа Триполи», — сказано в статье.

Отмечается, что, на фоне столкновений, в Триполи временно закрыли международный аэропорт. Рейсы были перенаправлены в город Мисурата.