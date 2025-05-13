Убит глава службы безопасности в Ливии: что известно о военной операции

В ночь на 13 мая в столице Ливии городе Триполи провели военную операцию. Жители слышали множественные выстрелы. Вооруженный конфликт привел к смерти главы службы безопасности при Президентском совете Ливии. Погиб Абдель Гани аль-Кикли, сообщает газета Al Wasat.
Подробностей об убийстве не уточнялось. В материале не раскрывается, «был ли заманен» Абдель Гани аль-Кикли. Он мог прибыть к месту стрельбы по приглашению.
«Глава управления поддержания стабильности при Президентском совете Абдель Гани аль-Кикли убит в понедельник вечером в штабе 444-й бригады военного округа Триполи», — сказано в статье.
Отмечается, что, на фоне столкновений, в Триполи временно закрыли международный аэропорт. Рейсы были перенаправлены в город Мисурата.