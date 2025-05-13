ВГИК имени Герасимова готовится к открытию филиала в Хабаровске

— Это новый этап подготовки профессиональных кадров для киноиндустрии Хабаровского края и всего Дальнего Востока. В этом учебном году приём на обучение по очной форме будет проводиться по программам «Продюсер кино и телевидения», «Режиссура анимации и компьютерной графики», «Режиссура неигрового кино- и телефильма». На каждую программу выделено по 10 бюджетных мест, а также 11 мест на платное обучение, то есть мы рассчитываем принять 41 студента, — рассказала директор филиала Марина Лоскутникова.