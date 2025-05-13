ВГИК имени Герасимова готовится к открытию филиала в Хабаровске

Хабаровский филиал Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова готовится к старту первой приёмной кампании. Обучение в филиале одного из старейших мировых киновузов начнётся с сентября — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Филиал вуза располагается в Хабаровске по адресу Уссурийский бульвар, 2. Сейчас в помещениях завершили ремонт, аудитории оснащают необходимым оборудованием.
— Это новый этап подготовки профессиональных кадров для киноиндустрии Хабаровского края и всего Дальнего Востока. В этом учебном году приём на обучение по очной форме будет проводиться по программам «Продюсер кино и телевидения», «Режиссура анимации и компьютерной графики», «Режиссура неигрового кино- и телефильма». На каждую программу выделено по 10 бюджетных мест, а также 11 мест на платное обучение, то есть мы рассчитываем принять 41 студента, — рассказала директор филиала Марина Лоскутникова.
Срок обучения по выбранным направлениям составляет пять лет.
Учебный процесс в университете организован в формате учебно-творческих мастерских. Преподаватели головного вуза будут проводить лекции и практические занятия по специальным дисциплинам как очно, так и дистанционно.
Студенты смогут проходить стажировки в головном вузе в Москве.
С 26 мая начнётся предварительный просмотр творческих работ (папок). Документы можно будет подать с 20 июня по 15 июля с 12:00 по московскому времени. Вступительные испытания пройдут с 21 июня по 25 июля.
Всю необходимую информацию о сроках приёма творческих работ, требованиях к абитуриентам, списке документов и других важных деталях можно найти на официальном сайте университета.